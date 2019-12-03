Бишкек, , 12:53 — REGNUM Коллектив Киргизского национального музея ИЗО им. Гапара Айтиева обратился к президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову с просьбой восстановить в должности бывшего директора Миру Джангарачеву. Соответствующее обращение опубликовано 3 декабря на странице музея в Facebook.

В обращении отмечается, что сотрудники музея возмущены и обеспокоены ситуацией, связанной с увольнением их директора. «Выставка была плановым мероприятием, и мы не ожидали, что она получит негативный резонанс у определенной части общественности», — пожаловались в музее.

Сотрудники написали, что Джангарачева честно и беспристрастно выполняла свои обязанности и служила на своем месте. Вместе с тем коллектив музея признал ошибки, допущенные в рамках выставки феминисток.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в музея ИЗО им. Гапара Айтиева в Бишкеке при поддержки «Фонда Сороса» была организована выставка феминисток, которую раскритиковали в министерстве культуры Киргизии. Скандал вызвали действия датской феминистки Джули Савери, которая показалась на публике в обхоженном виде.

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