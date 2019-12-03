Кемерово, , 12:44 — REGNUM В Кузбассе по итогам девяти месяцев 2019 года зарегистрировано 11 959 браков и 6 631 разводов, сообщает Новосибирскстат.

Таким образом, на 100 зарегистрированных в регионе браков приходится 55 разводов.

По Сибири за это же время зарегистрировано 82,6 тыс. браков и 44,3 тыс. разводов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тройку сибирских регионов с наибольшим числом зарегистрированных браков и разводов вошли Новосибирская область (55 разводов на 100 браков), Красноярский край (54 развода на 100 браков), Иркутская область (52 развода на 100 браков).

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