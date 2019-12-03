Джакарта, , 12:43 — REGNUM Полицию Индонезии призвали быть осторожными в представлении заявлений, связанных со взрывом в центре Джакарты, сообщает Kompas.

Наблюдатель cообщества идеологических исламских аналитиков Харитс Абу Уля заявил, что полиция не должна спешить с выводами.

«Нет необходимости торопиться с выводами. То, что было заявлено общественности, еще не было результатом углубленного расследования», — заявил Харитс Абу Уля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Индонезии заявил, что глава государства попросил полицию расследовать взрыв, прогремевший в центре Джакарты 3 декабря.

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