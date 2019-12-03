Ланьчжоу, Китай, , 12:42 — REGNUM Суд провинции Ганьсу на северо-западе Китая приговорил двоих человек к 10 годам тюрьмы за незаконное убийство шести особей рыжебрюхой кабарги, которая находится под государственной защитой китайских властей, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Согласно информации народной прокуратуры лесной зоны гор Цилянь, двое злоумышленников проникли в Циляньский горный заповденик без разрешения и устроили незаконную охоту на редкие виды животных. Они убили шесть особей кабарги в период с ноября 2018 года по январь 2019 года.

Суд приговорил их к 10 годам тюремного заключения и штрафу 10 тыс. юней (около $1420) с каждого. Кроме того, они заплатят дополнительно 180 тыс. юаней за нанесенный ущерб заповеднику. Обвиняемые не будут подавать апелляцию.

Отметим, что рыжебрюхая кабарга также имеет название мускусный олень. Она очень ценится среди браконьеров в связи с тем, что может давать мускус, используемый при производстве парфюмерии и стимуляторов. Вид классифицирован Международным союзом охраны природы как «находящийся под угрозой исчезновения» и внесен в Красну книгу.