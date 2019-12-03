Кызыл, , 12:41 — REGNUM За первые девять месяцев в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано 82,6 тыс. браков, а также 44,3 тыс. разводов. Таким образом, из ста браков в среднем распадается 54, сообщает Новосибирскстат.

Однако есть и исключения. Так, в Туве на 1,5 тыс. браков за январь-сентябрь 2019 года пришлось 402 разводов, или 26 случаев на сто браков. В соседней Республике Алтай этот показатель составил 46 разводов — 1098 к 508.

Как сообщало ИА REGNUM, в число регионов с наименее крепкими браками вошли Томская, Новосибирская и Кемеровская области, а также Алтайский края, где распадается 55−56 браков из ста.

Добавим, что ранее Тува и Алтай также вошли в число регионов с положительной миграционной динамикой. Число прибывших сюда в среднем на 0,9 тыс. человек превышает количество убывших.

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