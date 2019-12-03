Новосибирск, , 12:35 — REGNUM Новосибирская область по итогам девяти месяцев 2019 года вошла в тройку регионов Сибирского федерального округа с наибольшим числом зарегистрированных браков и разводов, сообщает Новосибирскстат.

Так, новосибирское управлением по делам ЗАГС за это время зарегистрировало 13,9 тыс. браков и 7,6 тыс. разводов. На 100 браков в регионе приходится 55 разводов.

Вместе с Новосибирской область в лидерах по этим показателям Красноярский край (на 100 браков 54 развода) и Иркутская область (на 100 браков 52 развода).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сибири за девять месяцев 2019 года зарегистрировано 82,6 тыс. браков и 44,3 тыс. разводов.

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