Гуанчжоу, Китай, , 12:30 — REGNUM Таможня города Чжаньцзяна в провинции Гуандун на юге Китая сообщила о задержании 41 подозреваемого в контрабанде замороженного мяса ан сумму 24 млн юаней ($3,4 млн), сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Таможня Чжаньцзяна выяснила, что три преступные группировки совместно занимались контрабандой замороженных продуктов при помощи незарегистрированных судов с октября текущего года.

Совместная операция была запущена таможней Чжаньцзяна и Цзянмэня, а также местной береговой охраной в конце ноября. Всего 41 подозреваемый был задержан с более чем 40 тоннами замороженной говядины и бычьих потрохов. Также было изъято три судна и огромное количество вещественных доказательств.

Расследование показало, что группировки в общей сложности перевезли контрабандой 400 тонн замороженных продуктов на сумму 24 млн юаней я с октября текущего года. Расследование продолжается. Всего таможня Чжанцзяна раскрыла девять случаев контрабанды суммарно 941 тонны замороженных продуктов с начала спецоперации в октябре текущего года.

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