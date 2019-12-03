Оренбург, , 12:29 — REGNUM В Оренбурге 3 декабря следователи проводят дополнительный осмотр места обрушения пролета моста с участием эксперта Оренбургского филиала ФГУ «Самарская лаборатория судебной экспертизы». Специалисты этого учреждения будут проводить судебную строительно-техническую экспертизу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

В рамках уголовного дела также запланировано взвешивание грузовика с полуприцепом и перевозимого груза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге действует режим ЧС, объявленный после частичного обрушения автомобильного моста на ул. Терешковой. В результате ЧП травмы получили два человека. По факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшего причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, вечером 2 декабря 2019 года были нарушены правила безопасности при ведении строительно-ремонтных работ на виадуке, из-за чего произошло полное обрушение крайнего западного перекрытия с колонной, частичное обрушение с опрокидыванием второй и третьей секции с сохранением колонны, полное обрушение четвертого перекрытия с сохранением колонны.

В момент ЧП по проезжей части двигались автомобиль «Лада Приора» и грузовик «Мерседес» с полуприцепом. Транспортные средства получили повреждения, а их водители — травмы.

В СУ СКР по региону отметили, что следователями получены сведения, согласно вес перевозимого «Мерседесом» строительного щебня значительно превышал допустимую нагрузку на путепровод.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге изменили план по демонтажу обрушенных конструкций моста