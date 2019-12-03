Лос-Анджелес, США, , 15:00 — REGNUM Riot Games выплатит суммарно $10 млн всем женщинам, работавшим в компании в течение последних пяти лет. Об этом 2 декабря сообщило игровое издание Kotaku.

Каждая сотрудница (нынешняя или бывшая) получит сумму, зависящую от сроков её работы в компании. Сообщается, что на размер выплаты также повлиял тот факт, что мужчины в Riot Games зарабатывали больше, чем женщины.

Напомним, руководство игровой компании Riot Games много раз обвиняли в сексизме, распространении «бро-культуры» и харассменту по отношению к сотрудницам. В 2018 году работницы компании подали коллективный иск в суд.