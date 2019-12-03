Орел, , 12:19 — REGNUM Превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в Орловской области, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию ТУ Роспотребнадзора 3 декабря.

По данным ведомства, за неделю с 25 ноября по 1 декабря в области зарегистрировано 4204 случая заболеваний ОРВИ, дети в возрасте до 14 лет составили 67,7% от общего числа заболевших ОРВИ. Для сравнения — неделей раньше число заболевших составило 3 тыс. 645 человек.

«Превышение эпидемических порогов заболеваемости в целом по области зарегистрировано среди совокупного населения на 12,1% и среди детей в возрастной группе 7−14 лет на 18,2%», — уточнили в ведомстве.

По данным на 2 декабря ограничения введены в семи классах общеобразовательных школ Орла. Также медики обращаются к родителям с просьбой не отправлять в школы и детсады детей с признаками острых респираторных инфекций.