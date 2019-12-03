Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM Улица Самшитовая в Ростове-на-Дону превратилась в большую свалку. Тревогу забили горожане, проживающие в районе Ростовского моря. Они просят власти установить урны для мусора.

«Вдоль улицы Самшитовой нет ни одной мусорной урны, помимо урн на остановочном пункте и возле магазинов в самом начале улицы. В результате этого мусор валяется на газоне и просто вдоль дороги. Это значительно ухудшает не только внешний вид, но и в целом вредит экологии», — написала местная жительница в сервисе «Активный ростовчанин» на сайте горадминистрации.

По мнению активистки, для устранения проблемы достаточно установить «объёмные мусорные урны на расстоянии 50−100 метров друг от друга».

ИА REGNUM ранее сообщало, что Ростов-на-Дону испытывает трудности с мусорными полигонами. Единственная на весь город-миллионник площадка временного накопления отходов, расположенная неподалёку от микрорайона Левенцовский, должна быть закрыта по истечении срока эксплуатации. При этом в Ростовской области пока не действует ни один мусороперерабатывающий завод.

По вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) жителям Дона советуют обращаться на телефон горячей линии министерства ЖКХ.

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