Новосибирск, , 12:11 — REGNUM В Сибирском федеральном округе за девять месяцев 2019 года зарегистрировано 82,6 тыс. браков (90, 1% к аналогичному периоду 2018 года) и 44,3 тыс. разводов (75,7%), сообщает Новосибирскстат.

Скриншот с официального сайта Новосибирскстата

С января по сентябрь 2019 года в регионах Сибири зарегистрировано 82 615 браков и 44 260 разводов. Число разводов на 100 браков — 54.

По данным регионального органа статистики, в тройку регионов с наибольшим числом зарегистрированных браков и разводов входят Новосибирская область (55 разводов на 100 браков), Красноярский край (54 развода на 100 браков) и Иркутская область (52 развода на 100 браков).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за девять месяцев 2019 года миграционная убыль численности населения Сибири составила 5,9 тыс. человек.

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