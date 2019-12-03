Ташкент, , 12:08 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Афганистана, в 542 километрах южнее Ташкента, сообщили 3 декабря в республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Отмечается, что подземные толчки силой 2 балла ощутили жители Самарканда и Карши, 3 балла — жители Термеза. Землетрясение произошло 3 декабря в 11 часов 6 минут (9:06 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября на востоке Афганистана произошло землетрясением магнитудой 5,5. Подземные толчки силой 2 балла ощутили в Ташкенте, который находился в 524 км от эпицентра.

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