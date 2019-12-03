Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать 250-летие Санкт-Петербургского горного университета в 2023 году. Глава государства подписал соответствующий указ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, правительство России должно в течение трех месяцев образовать оргкомитет по подготовке к торжествам, утвердить состав комитета, а также план основных мероприятий.

В своем указе Владимир Путин также рекомендует региональным властям поучаствовать в подготовке и проведении праздника.

Напомним, Горный университет в настоящее время возглавляет бывший научный руководитель Владимира Путина — Владимир Литвиненко. Литвиненко был руководителем избирательных штабов в Санкт-Петербурге во время всех президентских кампаний Владимира Путина.

Санкт-Петербургский Горный университет — базовый вуз для горно-добывающей и горно-обогатительной отраслей производства. В нем учились или защищали диссертации множество крупных российских политиков и бизнесменов.

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