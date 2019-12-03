Москва, , 12:07 — REGNUM Бороться с новой формой детской токсикомании, «сниффингом», когда дети нюхают газ из баллончиков и зажигалок, следует не запретительными мерами. Об этом 3 декабря заявил заместитель руководителя департамент торговли и услуг Москвы Александр Иванов на круглом столе в Московской городской думе.

Чиновник напомнил, что продажа зажигалок и газовых баллончиков — законное право предпринимателей. То, что дети стали использовать эти предметы не по назначению — не вина продавцов. Поэтому вводить ограничения на продажу данных товаров — не оправдано и вредно для предпринимательской деятельности.

«Масса задач ставится для развития экономики. Внешние ограничения сегодня для предпринимателя, который платит зарплату, налоги, их нет. Газовые баллончики, зажигалки — базовый товар. Практически все имеют их на кассе. Поэтому их запрет вызовет большую дискуссию в предпринимательской среде», — отметил эксперт.

Ранее с таким предложением выступил на круглом столе в Московской городской думе генеральный директор Центра изучения сетевого мониторинга молодёжной среды Денис Заварзин.

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