Гонконг, Китай, , 11:58 — REGNUM Таможня Гонконга изъяла 180 граммов разного рода наркотиков за время спецоперации, проведенной на двух пограничных пропускных пунктах в период с 28 октября по 30 ноября текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Спецоперация под кодовым именем «Пропеллер» началась в рамках совместных действий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков между Гонконгом и Макао. Среди изъятых наркотиков были кокаин, метамфетамин, кетамин среди прочих, которые были спрятаны внутри упаковок с нижним бельем и обувью. Они были упакованы небольшими дозами, готовыми к продаже.

Семеро подозреваемых, включая несовершеннолетнего студента возрастом 17 лет, были арестованы. Еще шестеро подозреваемых — возрастом от 18 до 61 года. Отметим, что незаконная торговля, перевозка, хранение и производство наркотиков в Гонконге считается серьезным преступлением, которое карается штрафом от 5 млн гонконгских долларов ($640 тыс.) до пожизненного тюремного срока.

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