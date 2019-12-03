Кемерово, 3 декабря 2019, 11:57 — REGNUM Из Кемеровской области за девять месяцев 2019 года уехали 54 853 человека. Число прибывших в регион — 53 633 человека. Таковы данные Новосибирскстата.
Миграционная убыль численности населения Кузбасса — 1 220 человек.
По данным регионального органа статистики, за девять месяцев текущего года миграционная убыль численности населения Сибири составила 5,9 тыс. человек.
За это время в Сибирский федеральный округ приехали 407 421 человек, покинули — 413 367 человек.
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