Маноквари, Индонезия, , 11:57 — REGNUM Правительство индонезийской провинции Западное Папуа временно приостановило программу стипендий для студентов, которые хотят учиться за границей, сообщает Antara.

Региональный секретарь Западного Папуа Натаниэль Мандакан в Маноквари объяснил, что в настоящее время проводится оценка эффективности и результативности программы.

«После завершения оценки эффективности программа стипендий за рубежом будет продолжена. Я поручил отделу образования собирать данные от студентов, которые в настоящее время еще учатся за границей», — заявил региональный секретарь Западного Папуа.

Как сообщало ИА REGNUM, в США обучаются 9 000 индонезийских студентов.

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