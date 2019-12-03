Москва, , 12:00 — REGNUM В Москве полиция штурмом взяла квартиру, в которой родители укрывали новорожденного. Об этом 3 декабря сообщило издание «Baza».

Как отметило издание, семья приехала в Москву из Мордовии и обосновалась в Пресненском районе. В конце октября у них родился ребенок. Роды принимал сам отец на дому, у матери началось сильное кровотечение, но скорую (которую вызвала сама мать) в квартиру не пустили.

Больше месяца сотрудники службы опеки пытались проверить ребенка и зарегистрировать его, однако дверь им никто не открывал. В связи с этим 3 декабря сотрудники пришли с полицией. Им открыли дверь, но оказали сопротивление.

Сейчас, как сообщает издание, родители и ребенок находятся в больнице на обследовании.