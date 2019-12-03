Иваново, , 11:56 — REGNUM Жители Ивановской области смогут принять участие в III Всероссийском правовом (юридическом) диктанте, который будет проходить по всей стране с 3 по 10 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ивановской области.

Принять участие в диктанте смогут все желающие в возрасте от 14 лет — площадки для очного написания диктанта для ивановцев откроются 6 декабря в 12:00 в филиале РАНХиГС при президенте РФ, Ивановском государственном университете, филиале Международного юридического института, филиале Института управления. Каждый участник диктанта получит электронный сертификат с результатом прохождения теста.

Также проверить свою правовую грамотность ивановцы смогут и не выходя из дома — на сайте проекта: участники должны будут в течение часа ответить на 40 вопросов, связанных с юриспруденцией, основами Конституции Российской Федерации, отдельными отраслями права.