Ташкент, , 11:52 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О волонтерской деятельности», регламентирующий отношения участников волонтерской деятельности, сообщает 3 декабря издание Norma.uz.

Согласно закону, волонтерской деятельностью можно заниматься от 16 лет в свободное от учебы время, без вреда для здоровья и нравственного развития. Самостоятельно группы можно организовывать до 10 человек, либо можно обратиться в волонтерскую организацию.

Кроме того, необходимо утвердить волонтёрскую программу, в которой будет отражен комплекс мер по решению социально ориентированных, общественно полезных задач с указанием мероприятий и ожидаемых результатов их реализации.

Напомним, 6 ноября депутаты Олий Мажлиса (нижней палаты парламента) Узбекистана приняли стразу в трех чтениях закон «О волонтерской деятельности». Закон дает определение понятию «волонтер», а также внедряет «договор волонтерства».

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