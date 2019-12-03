Сеул, , 12:03 — REGNUM Девяти из десяти жителям Вьетнама нравится кисломолочная продукция из Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления по развитию сельских районов (RDA).

Согласно результатам опроса, 87,5% респондентов сообщили, что им нравится кисломолочная продукция южнокорейского производства.

Основными критериями стали: качество (40,1%), стоимость (25,5%), соблюдение санитарно-гигиенических норм при производстве и безопасность продукта (24,2%).

72,3% опрошенных сообщили, что намерены покупать кисломолочные продукты из Южной Кореи в будущем. В частности, из-за отличного качества продуктов (32,3%).

Известно, что 39,6% респондентов отдают предпочтение сухому молоку, 30,2% — молоку, 15% — пастеризованному молоку, 9,5% — йогуртам.

«Данное исследование показала, что кисломолочная продукция наших компаний конкурентоспособна и востребована на рынке Вьетнама», — отметили в управлении.