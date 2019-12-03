Кызыл, , 11:51 — REGNUM Две горные республики Алтай и Тува вошли в число четырёх регионов Сибирского федерального округа с положительной миграционной динамикой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Новосибирскстата.

За первые девять месяцев 2019 года на Алтай прибыло более 10,1 тыс. человек, тогда как убыло 9,24 тыс. В соседней Туве на 8 тыс. уехавших пришлось 8,9 тыс. прибывших. Таким образом, миграционный прирост в эти два региона составил примерно по 0,9 тыс. человек.

Напомним, всего по СФО динамика отрицательная. За девять месяцев 2019 года миграционная убыльнаселения округасоставила 5,9 тыс.человек — приехали 407,4 тыс., покинули — 413,3 тыс. жителей. Наиболее покидаемым регионом стала Омская область.

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