Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM Токсины, которые в большом количестве были выброшены в атмосферу из-за пожара в ангаре на Московском шоссе Петербурга, при определенных обстоятельствах могут вызывать онкологические заболевания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал эколог, руководитель независимой экологической лаборатории общественного контроля Сергей Грибалев.

Пожар на складе в Петербурге ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Напомним, на полностью сгоревшем складе хранились около четырех тысяч тонн порошкового каучука, фанера и другие горючие материалы.

По словам эколога, судя по фотографиям и видеозаписям с места происшествия, выброс продуктов горения в атмосферу происходил в большом количестве.

«А это не только вредные диоксид серы СО и оксиды азота, но и очень опасные диоксины и бензапирен (1-й класс опасности), способные вызывать онкологию», — отметил Грибалев.

Напомним, огонь вспыхнул в ночь на вторник, 3 декабря, около 02:13 мск в складской зоне на Московском шоссе, 54 (Шушары, Пушкинский район). В ангаре площадью 150×80 метров и высотой 15 метров огонь охватил шесть тысяч квадратных метров, к трем часам ночи ангар рухнул.

К тушению были привлечены 220 человек личного состава и 49 единиц техники, два пожарных поезда. К восьми часам утра пожар был локализован на площади 12 000 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается.

На место выезжала городская лаборатория, которая делала замеры воздуха, но данные показаний пока не сообщаются. Специалисты Роспотребнадзора также брали пробы воздуха, результаты обещают назвать позже.

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