Вашингтон, , 11:57 — REGNUM На видеохостинге YouTube изменились ограничения по показу эпизодов насилия в видеоиграх. Об этом сообщалось 2 декабря на странице Справочного центра Google.

Теперь насилие в видеоиграх не будет приравниваться к реальному насилию, а будет восприниматься сервисом как любой другой тип «заранее записанного контента». Таким образом, на многие ролики, содержащие сцены стрельбы или боёв из видеоигр, не будут накладываться возрастные ограничения.

Однако разработчики отметили, что на видео всё равно будут накладываться возрастные ограничения, если оно сфокусировано исключительно на сценах кровавого насилия. Руководство сервиса заявило, что хочет поддерживать «высокий уровень защиты аудитории от насилия в реальной жизни».

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