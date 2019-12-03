Новосибирск, , 11:45 — REGNUM В Новосибирской области по итогам девяти месяцев 2019 года наблюдается миграционный прирост — 7,1 тыс. человек, сообщает Новосибирскстат.

С января по сентябрь 2019 года в региона прибыло 61 689 человек, покинуло его — 54 611 человек.

Отметим, что за это же время в Сибири зафиксирована миграционная убыль численности населения — 5,9 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с января по сентябрь в Сибирский федеральный округ приехали 407 421 человек, а покинули — 13 367 человек.

Напомним, что в первом квартале 2019 года миграционный прирост численности населения Сибири составил 453 человека. Его обеспечили Новосибирская (3 320 человек) и Томская (941 человек) области, Красноярский край (214 человек) и Алтай (26 человек)

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