Москва, , 11:46 — REGNUM Для борьбы с новым видом токсикомании в детской среде, «сниффингом», следует ограничить бесконтрольную продажу газовых баллончиков и зажигалок, при помощи которых дети вдыхают газ. Об этом 3 декабря заявил генеральный директор Центра изучения сетевого мониторинга молодёжной среды Денис Заварзин на круглом столе в Московской городской думе.

По его словам, популярность вдыхания газа среди детей активно растёт. При этом тенденция распространяется не только во время реального общения, но и идёт пропаганда через социальные сети, отметил Заварзин.

«Дети начинают использовать такой элемент токсикомании с 6−9 лет. Эти вещи начинают уже в таком возрасте притуплять их сознание. Это явление имеет распространение в возрасте до 17 лет. Чем это опасно? Вдыхая, мы не знаем, какая доза является смертельной. И дети не прячутся от этого — они могут взять газовую зажигалку или газовый баллончик и просто вдыхать. А стоимость их очень низкая — от 30 до 150 рублей. Если мы возьмём обычный баллончик, то его хватает на несколько лет для группы людей», — сказал эксперт.

В качестве борьбы с этой формой токсикомании Заварзин предложил ввести запретительные меры по бесконтрольной продаже газовых баллончиков.

«Зачем это ребенку нужно? Зажечь закурить, приобрести понюхать? Если Москва апробирует это решение, то запретительные действия могут пойти от Москвы дальше по России», — отметил Заварзин.

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