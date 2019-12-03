Париж, , 11:40 — REGNUM Суд обязал студию Quantic Dream выплатить её бывшему сотруднику €5 тыс. из-за невыполнений «обязательств по обечпечению безопасности», а также €2 тыс. в качестве компенсации судебных издержек. Об этом 2 декабря компания сообщила на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/Quantic_Dream/status/1201557322373447680

Стоит отметить, что при этом судья отклонил все основные жалобы истца, посчитав, что факт утекших в сеть изображений бывшего сотрудника в образе «Супер няни» не является подтверждением того, что причиной его ухода было ухудшение условий работы. По мнению судьи, руководство компании в результате отреагировало надлежащим образом, приняв все необходимые меры в день рассматриваемого инцидента.

Однако суд также пришёл к выводу, что студия должна была предвидеть возможность утечки изображений, поскольку они были созданы сотрудниками на территории компании, хотя и не в рабочее время.

Напомним, основным требованием истца было требование о признании его увольнения незаконным. Он пытался доказать, что вынужден был покинуть работу из-за неприемлимых условий труда. В январе 2018 года Quantic Dream обвинили в неподобающем отношении к сотрудникам, сексизме, гомофобии и расизме. Тогда СМИ сообщили, что по офису студии были расклеены изображения с сексуальным подтекстом. На некоторых лица людей были заменены на лица сотрудников.

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