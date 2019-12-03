Самара, 3 декабря 2019, 11:49 — REGNUM Три депутата городской думы Самары представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах и имуществе за 2018 год. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По сообщению пресс-службы ведомства, три народных избранника в Самаре не представили сведения о наличии у них в собственности жилого дома, а также полученных доходах на общую сумму более 120 тысяч рублей.
По данному факту сотрудники надзорного ведомства Самары внесли представление в городскую думу.
Сообщается, что по итогам рассмотрения данного представления депутатов привлекли к ответственности.