Самара, , 11:49 — REGNUM Три депутата городской думы Самары представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах и имуществе за 2018 год. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, три народных избранника в Самаре не представили сведения о наличии у них в собственности жилого дома, а также полученных доходах на общую сумму более 120 тысяч рублей.

По данному факту сотрудники надзорного ведомства Самары внесли представление в городскую думу.

Сообщается, что по итогам рассмотрения данного представления депутатов привлекли к ответственности.