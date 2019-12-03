Нальчик, , 12:12 — REGNUM В Кабардино-Балкарском государственном университете (КБГУ) состоялись выборы ректора. По результатам голосования работников и студентов вуза на должность избран 42-летний кандидат физико-математических наук, доцент Вадим Лесев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе университета.

Еще в марте в вузе была создана комиссия по выборам. Делегаты были избраны во всех структурных подразделениях КБГУ из числа научно-педагогических и других категорий работников, а также обучающихся.

За должность ректора боролись два человека: первый проректор — проректор по учебной работе Вадим Лесев и профессор кафедры экономики и менеджмента в туризме Анзор Каранашев. Они, как отмечается, провели публичные встречи с коллективами подразделений вуза, где представили свои предложения по реализации программы развития КБГУ.

Накануне, 2 декабря, состоялось тайное голосование, в котором приняли участие 155 делегатов от работников и студенчества. Согласно данным счетной комиссии, за Лесева отдали свои голоса 115 человек, за его оппонента — 34 делегата.

Вадим Лесев окончил КБГУ в 1999 году с красным дипломом по специальности «Математика», в 2002 году окончил аспирантуру этого же вуза. Ученая степень кандидата физико-математических наук присуждена ему в 2003 году, а звание доцента по кафедре теории функций и функционального анализа присвоено в 2007. Является автором более 120 научных и учебно-методических работ.