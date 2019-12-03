Кигали, , 11:33 — REGNUM В Руанде намерены начать испытания инъекции, которая заменит ежедневные пероральные антиретровирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции. Об этом передает местный новостной портал New Times.

В докладе экспертов биомедицинского центра Руанды говорится, что препарат, вводимый в виде инъекции, медленно и непрерывно высвобождает лекарство от ВИЧ в кровь пациента в течение восьми недель.

В случае успешного тестирования инъекции, пациентам с ВИЧ больше не придется принимать пероральные препараты, которое они должны принимать каждый день.

По словам главы биомедицинского центра Руанды Сабина Нсанзимана, новая инъекция считается улучшенным и более устойчивым методом лечения ВИЧ-инфекции.

Подробности о препарате еще не обнародованы, но ход испытаний планируется обсудить на Международной конференции по СПИДу, которая состоится в Кигали на этой неделе.