Москва, , 11:41 — REGNUM В рамках программы реновации в районе Царицыно на юге Москвы построят поликлинику. Об этом 3 декабря сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Новая поликлиника на улице Севанской сможет принимать как взрослых, так и детей. Она будет рассчитана на 750 посещений в день.

Также в районе появится подстанция скорой помощи и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Кроме того, в рамках реновации благоустроят природные комплексы — территории возле реки Городни между Курским и Павелецким направлениями Московской железной дороги, вблизи речки Чертановки на участке от 1-го Котляковского переулка до Пролетарского проспекта, а также зеленую зону «Коллективные сады» у больницы №14 по улице Бехтерева.

Также проведут реконструкцию Кавказского бульвара с расширением проезжей части в районе пересечения с Пролетарским проспектом, построят новую улицу на участке от Пролетарского проспекта до Бакинской улицы, организуют 15 наземных пешеходных переходов.

Княжевская отметила, что публичные слушания по проектам планировки кварталов реновации в районах Гольяново, Хорошево-Мневники и Царицыно стартовали 15 ноября. Собрания участников публичных слушаний состоятся в районах 3 декабря.