Лондон, , 15:02 — REGNUM По серии фильмов «Звёздный десант» в 2020 году выйдет стратегическая игра Starship Troopers — Terran Command. Об этом создатели проекта сообщили в ролике на YouTube-канале студии Slitherine Games 2 декабря.

В Terran Command игроки будут управлять поселением людей, которые пытаются отбить атаку пришельцев-арахнидов. Для этого нужно будет строить здания, нанимать солдат и улучшать их боевые характеристики.

Напомним, «Звёздный десант» — это фантастический фильм режиссёра Пола Верховена. Премьера картины состоялась в 1997 году.

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