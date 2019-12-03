Лондон, 3 декабря 2019, 15:02 — REGNUM По серии фильмов «Звёздный десант» в 2020 году выйдет стратегическая игра Starship Troopers — Terran Command. Об этом создатели проекта сообщили в ролике на YouTube-канале студии Slitherine Games 2 декабря.
В Terran Command игроки будут управлять поселением людей, которые пытаются отбить атаку пришельцев-арахнидов. Для этого нужно будет строить здания, нанимать солдат и улучшать их боевые характеристики.
Напомним, «Звёздный десант» — это фантастический фильм режиссёра Пола Верховена. Премьера картины состоялась в 1997 году.
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