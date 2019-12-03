Цхинвал, , 11:24 — REGNUM Сообщение о книге «Осетины на службе Третьего рейха. Факты массового сотрудничества осетин с фашистами в годы Великой Отечественной войны», которая была выпущена недавно тиражом в 10 тыс. экземпляров, прокомментировал директор Института истории и археологии Южной Осетии Руслан Бзаров, передает 2 декабря агентство «РЕС».

"Прежде всего, это не историческое сочинение, а политико-идеологическая акция», — сказал историк.

Он также отметил, что авторы книги не владеют методами научной критики источников и пользовались ангажированными интернет-ресурсами. Кроме того, в предисловии осетин обвиняют в сгоне с земель в 1992-м году ингушского населения Пригородного района Северной Осетии.

По мнению Бзарова, содержание издания необходимо подвергнуть юридической экспертизе и начать правовое преследование авторов за разжигание межнациональной розни и оскорбление национальной чести и достоинства.