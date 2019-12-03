Энсино, 3 декабря 2019, 11:10 — REGNUM Разработчики из Infinity Ward представили трейлер первого сезона многопользовательского шутера Call of Duty: Modern Warfare. Ролик появился на YouTube-канале франшизы 2 декабря.
В Season One («Первый сезон») появятся новое оружие, оперативники, карты и игровые режимы. Запуск обновления уже состоялся.
Напомним, Call of Duty: Modern Warfare — это шутер от первого лица, разработанный американской компанией Infinity Ward. Релиз игры состоялся 23 августа 2019 года.