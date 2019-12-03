Нальчик, , 12:11 — REGNUM Трое братьев, пострадавшие при взрыве бытового газа в городе Чегеме в Кабардино-Балкарии, остаются в тяжелом состоянии. Мальчики находятся в искусственной коме, врачи борются за их жизнь.

«Старший крайне тяжелый, не стабильный, состояние, угрожаемое жизни. Второй мальчик — состояние тяжелое, стабильное, третий брат — тоже крайне тяжелое состояние, не стабилен, есть угроза жизни. Те, которые крайне тяжелые, находятся в искусственной коме», — цитирует ТАСС дежурного врача республиканской детской клинической больницы в Нальчике.

Специалист добавил, что пострадавшие находятся в травматическом шоке. Пока они оттуда не выйдут, по его словам, перевозить их крайне опасно.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 2 декабря в частном доме в Чегеме произошел взрыв газа с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадала семья из пяти человек, в том числе трое детей, старшему из которых нет и пяти лет. Родители в настоящее время также находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы.

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