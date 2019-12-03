Сиэтл, США, , 11:11 — REGNUM На YouTube-канале Plants vs Zombies 2 декабря вышел трейлер праздничного ивента, который пройдёт в игре Battle for Neighborville. Ролик озвучил в стихах известный британский актёр Патрик Стюарт.

В честь скоро празднования Нового года и Рождества все локации в Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville покроются снегом. Игрокам также станет доступна новая зона под названием Oozevoir.

Напомним, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville — это шутер от третьего лица, релиз которого состоялся 4 сентября 2019 года. В нём игроки сражаются друг с другом в составе одной из двух команд: растений или зомби.

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