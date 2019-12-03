Тула, , 10:59 — REGNUM Забастовка водителей такси проходит в Туле 3 декабря — в акции протеста участвуют около 30 водителей.

Как сообщили «Тульские новости», бастующие собрались на парковке у ТЦ «Макси», рядом дежурит полиция.

Тульские таксисты, как и многие водители по всей стране, поддержали всероссийскую забастовку против Яндекс. Такси — против ценовой политики агрегатора. Сегодня водители готовы вовсе не выходить в рейс.

Как сообщало ИА REGNUM, о поддержке забастовки ранее заявили водители такси в Воронеже. Вместе с тем Общественный Совет по развитию такси в регионах Российской Федерации в конце ноября распространил информацию о том, что водителей принуждают к бойкоту.