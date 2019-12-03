Сочи, Краснодарский край, , 10:58 — REGNUM 6 декабря на курорте «Красная поляна» состоится открытие горнолыжного сезона 2019/2020. Первые катания пройдут в горной долине Цирк-2, к открытию приурочены показательные выступления райдеров-профессионалов, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Столь раннее открытие курорта стало возможным благодаря уникальной климатической зоне региона, где последнюю неделю стабильно шел снег. Однако, первое массовое мероприятие сезона — «Fun Contest Первый снег» — запланировано на 14 декабря; на нем любители и профессионалы смогут принять участие в соревнованиях для лыжников и сноубордистов. Предусмотрены и развлечения для детей: аниматоры проведут с ними время за лепкой снеговиков, и весь день перед баром «Пухляк» будут выступать диджеи.

Добавим, вечером 14 декабря также состоит международный турнир по смешанным единоборствам Krepost Fighting Championship, на котором за победу будут бороться российские и зарубежные спортсмены.