Москва, , 10:57 — REGNUM Ущерб от крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» в международном аэропорту «Шереметьево» в Москве весной 2019 года составляет 1,5 млрд рублей. такая цифра фигурирует в материалах следствия по делу об авиакатастрофе. Об этом сообщил адвокат Павел Герасимов, который представляет интересы нескольких семей погибших.

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Адвокат, слова которого приводит ТАСС, уточнил, что, если суд подтвердит вину командира воздушного судна Дениса Евдокимова, то потерпевшей стороной по делу могут признать перевозчика «Аэрофлот» или производившую выплаты семьям погибших пассажиров страховую компанию.

Герасимов также добавил, что семьи погибших в катастрофе не будут заявлять иски о компенсации ущерба в отношении командира экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, спустя полчаса после взлёта вернулся в московский аэропорт «Шереметьево». Лайнер, на борту которого находились 78 человек, включая пять членов экипажа, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек.

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Добавим, что ранее стало известно о завершении следователями расследование дела о крушении SSJ-100. По версии следствия, 5 мая 2019 года командир экипажа лайнера Денис Евдокимов после возвращения самолёта в аэропорт вылета «осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта «Шереметьево». Пилота обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. своей вины Евдокимов не признаёт.