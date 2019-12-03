Оренбург, , 10:46 — REGNUM В Оренбургской области медики получили 18 новых автомобилей скорой помощи. Специализированный транспорт поступил в регион по распоряжению правительства Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

«Это огромная поддержка для регионального здравоохранения. В 2019 году федеральная помощь существенно позволила обновить парк автомобилей скорой медицинской помощи в регионе. И это еще не все. На средства областного бюджета приобретены дополнительно 27 машин службы скорой помощи. Мы ждем их буквально через несколько недель», — сказала вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике — министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Автомобили полностью укомплектованы медицинским оборудованием и инвентарем. Их распределили по медицинским организациям с учетом степени нагрузки, состояния имеющегося автотранспорта, его оснащенности медоборудованием, фактической нагрузки, обслуживаемой территории.

Новые машины поступили в распоряжение станций скорой помощи Орска, Новотроицка, городской больницы Ясного, а также Адамовской, Илекской, Сакмарской, Новосергиевской, Переволоцкой, Пономаревской, Оренбургской районных больниц.

Добавим, в Оренбургской области работает три станции и 37 отделений скорой медицинской помощи. На оснащении службы числится 365 автомобилей, парк которых ежегодно обновляется. В 2016 году поступило 102 новых автомобиля, в 2017 году — 16 автомобилей и в 2018 году — 22 автомобиля.