Екатеринбург, , 10:48 — REGNUM Создаваемому в Екатеринбурге Академическому району грозит превращение в гетто. Об этом заявил депутат гордумы Константин Киселёв на заседании парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Избранник усомнился в перспективах будущего района. В Академическом, упомянул парламентарий, имеются проблемы в сфере трудоустройства и обеспеченности социальной инфраструктурой: детскими садами, школами, поликлиниками.

«Пока мы имеем чистый спальник, который имеет все шансы превратиться в гетто», — сказал Киселёв.

Депутат предложил подождать с превращением микрорайона в район, но большинство других избранников всё-таки проголосовало за создание новой административно-территориальной единицы.

Как сообщало ИА REGNUM, Академический район также вберёт в себя Широкореченский микрорайон. Район должны оформить к 2023 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге появится Академический район