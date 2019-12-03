Москва, , 10:34 — REGNUM Российские туристы начали бронировать туры на европейское Рождество. Самыми популярными направлениями стала Италия, Чехия и Австрия, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Читайте также: Папа Франциск призвал вернуть рождественские вертепы в школы и на площади

После этих стран в списке предпочтений у российских туристов на католическое Рождество идут Швейцария, Франция, Германия, Испания, Венгрия, Андорра и Финляндия.

Отмечается, что «открытием» нынешнего рождественского туристического сезона стали страны Прибалтики. В декабря 2019 года туда поедет на 25% россиян больше, чем в 2018 году. Стоимость тура на двоих на семь дней составит от 40 до 93 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» установят 330 новогодних ёлок в различных стилях.

Подробнее: В Москве установят 330 новогодних ёлок в разных стилях