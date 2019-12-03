Джакарта, , 10:34 — REGNUM Столица Индонезии Джакарта считается более безопасной, чем три города в Малайзии (Куала-Лумпур, Петалинг-Джая и Джохор-Бару) с точки зрения уровня преступности и чувства безопасности у граждан, передает информационный портал Detik.

По данным мирового рейтинга городов, Джакарта занимает 92 место с показателем преступности 54,26. 66% жителей столицы Индонезии ответили, что чувствуют себя в безопасности, гуляя по городу. В то время как остров Бали занял 133 место с показателем преступности 47,66.

Три города в Малайзии имеют более высокий индекс преступности, поэтому считаются более опасными.

Кроме того, в двух городах Австралии (Дарвин и Таунсвилл) уровень преступности также выше, чем в Джакарте и Бали.

Самым опасным городом мира назван Каракас, столица Венесуэлы, с индексом 84,92, за которым следует Порт-Морсби, столица Папуа-Новой Гвинеи. Несколько городов в ЮАР, таких как Питермарицбург, Претория, Дурбан и Йоханесбург, входят в десятку городов с высоким уровнем преступности.

Издание отмечает, что в опросе приняли участие 77 151 человек, проживающий в 5 423 городах по всему миру.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия имеет хорошую репутацию, занимает девятое место в международном рейтинге Gallup Law and Order как одна из самых безопасных стран в мире.

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