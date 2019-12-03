Оренбург, , 10:31 — REGNUM В Оренбурге до сих пор не начаты работы по разбору завалов и демонтажу обрушенных конструкций моста на загородном шоссе, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Напомним, вечером 2 декабря начальник ведомства заявил о том, что 3 декабря в 09:00 местного времени (07:00) начнут работы по ликвидации последствий ЧП.

Однако план пришлось изменить. Связано это со следственно-оперативными мероприятиями, которые продолжаются на месте происшествия. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области, следователи используют фото и видеофиксацию последствий аварии.

По данным ГУ МЧС региона, после следственных действий сотрудники МЧС приступят в разбору завалов.

Напомним, вечером 2 декабря в Оренбурге произошло частичное обрушение моста, в результате чего пострадали два человека. Оба были госпитализированы. По факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшего причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба, возбуждено уголовное дело. В городе введен режим ЧС.

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