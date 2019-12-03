Воронеж, , 10:21 — REGNUM 156 единиц коммунальной техники вышли на улицы Воронежа в ночь на 3 декабря, когда в городе пошёл первый этой зимой сильный снег. Как сообщили в пресс-службе мэрии, коммунальщики превентивно обрабатывали проезжую часть и тротуары противогололёдными материалами.

«Для этого коммунальщикам потребовалось 210 тонн песко-соляной смеси — это позволило не допустить образования наледи в утренние часы пик», — уточнили в мэрии.

Сейчас на улицах города работают дворники, которые чистят тротуары, остановочные пункты, подходы к пешеходным переходам.

Снегопад, который начался в Воронеже в ночь на 3 декабря, продолжается, и, по прогнозам, снег будет идти весь день.

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