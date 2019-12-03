Кызыл, , 10:20 — REGNUM В Туве учреждено звание «Герой Труда Республики Тыва». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, соответствующие поправки в закон о госнаградах были внесены региональным заксобранием 27 ноября.

Звание будут присваивать гражданам России, проживающим на территории Тувы и добившихся выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности. Кроме того, претендент должен внести значительный вклад в социально-экономическое развитие страны.

Героям труда будет выдавать единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей, золотая медаль и удостоверение.

«Высокое звание может присваиваться раз в год и не более чем одному человеку», — отметили в правительстве, добавив, что дважды героем стать не получится — звание не будет присваиваться повторно.

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