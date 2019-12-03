Оренбург, , 10:18 — REGNUM В Оренбургской области завершилось производство уголовного дела о крупном мошенничестве с недвижимостью. Материалы направлены в суд, на скамье подсудимых окажется юрист, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, специалист по оказанию юридических услуг находила объекты недвижимости, чьи собственники умерли и оформляла право собственности на третьих лиц, использую фальшивые документы. Впоследствии на злоумышленницу оформлялись договоры дарения.

В 2019 году оренбурженка стала владельцем 40 объектов недвижимости. Потерпевшими по уголовному делу проходят восемь человек. Сумма ущерба составляет более 12 млн рублей.

На данный момент, согласно судебному решению, четыре объекта переданы законным владельцам.