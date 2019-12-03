Тбилиси, , 10:57 — REGNUM Шесть клиник в Грузии оштрафованы за превышение лимита по числу кесаревых сечений, сделанных роженицам. Об этом 3 декабря сообщило агентство «Новости-Грузия».

По данным журналистов агентства, медучреждения в общей сложности оштрафовали на 600 тыс. лари (около $200 тыс. по курсу).

Стоит отметить, что в Грузии с 1 марта 2017 года кесарево сечение разрешается проводить только в 40% случаев от общего количества родов. Данное требование введено в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.