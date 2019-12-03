Москва, , 10:11 — REGNUM Заведующий кафедрой рекламы, маркетинга и связей с общественностью Российского государственного социального университета Михаил Гундарин не видит ничего плохого в том, что на новогодний подарок себе мы готовы потратить больше, чем любимому человеку. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM новое исследование, он пояснил: чтобы быть гибче, устойчивее, надо себе помогать, себя поощрять.

«Как обычно скажу, что к любым данным такого рода стоит отнестись с сомнением. Но вот этому подсчёту я не удивился. Психологи давно нам говорят, что нужно любить себя, баловать себя, заботиться о себе… это, конечно, не в наших традициях. То есть, себя-то мы любим и ставим высоко, но стесняемся это показывать, справедливо полагая, что другие нас за это осудят. Однако втайне мы готовы себя и поощрять, и хвалить, и вот — дарить подарки. Не на день же рождения, тут совсем неудобно…

Новый год — самое то! Покупается ведь самое желаемое в течение всех трудовых будней, в чем себе отказывал, а тут расслабишься и приобретаешь. И я думаю, это правильно. Жизнь сегодня жестка, может сломать любого. Чтобы быть гибче, устойчивее, надо себе помогать, себя поощрять. Пусть таким немудреным и тайным образом, как подарки на новый год!», — считает Михаил Гундарин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что опрошенные жители России готовы потратить на новогодний подарок себе более 10 тысяч рублей, когда как для своих возлюбленных они готовы приобрести подарок за 5,9 тысячи, отмечалось в исследовании компании Nielsen, которые цитировали РИА Новости.

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